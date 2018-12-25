Выпуск новостей за 9: 00: Социальное такси. Новости с фронта

В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 9:00 – харьковчанин реализовал социальный проект, который дает возможность людям с инвалидностью быть более мобильными. Отныне в городе курсирует такси, возит колясочников и семьи с больными детьми. За минувшие сутки пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских защитников. К сожалению, трое бойцов ВСУ ранены.

Также в выпуске: Спасатели предупреждают о лавинной опасности на Закарпатье и Ивано-Франковщине. Христиане западного обряда празднуют Рождество. В оккупированном Крыму в церквях УПЦ МП хранили оружие.