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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 9: 00: Вакцинация во Львове. Убийство студенток в Харькове

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 9:00 – на Львовщине со второй половины февраля возьмутся массово вакцинировать школьников по согласию родителей. В Харькове нашли мертвыми в съемной квартире двух иностранных студенток.

      Также в выпуске:

      В Днепре на угнанном авто устроили пьяное ДТП и протаранили маршрутку.

      Пророссийские боевики стреляют по хутору Свободный вблизи Зайцева, одного защитника ранили.

      В крымском СИЗО пропал украинский политзаключенный Евгений Панов.

      Теги: Новости Харькова Студенты Новости Львова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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