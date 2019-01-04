Выпуск новостей за 9: 00: Вакцинация во Львове. Убийство студенток в Харькове
В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 9:00 – на Львовщине со второй половины февраля возьмутся массово вакцинировать школьников по согласию родителей. В Харькове нашли мертвыми в съемной квартире двух иностранных студенток.
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Источник: 24 канал
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