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Выпускной 2018 в Украине: дата празднования в школах

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Выпускной 2018 в Украине: дата
Выпускной 2018 в Украине: дата / Тoday.com

Дата выпускного в школах Украины привязана к окончанию основной сессии ВНО 2018. До этого знаменательного дня еще несколько месяцев, но подготовка уже стартовала. Когда празднуют выпускной 2018 в Украине и сколько в этом году будет выпускников – читайте в материале.

Когда празднуют выпускной 2018 в Украине

Дата выпускного в школах назначена на 23 июня – это первая суббота после окончания ВНО и объявления результатов тестирования. Выпускной вечер – это как островок для абитуриентов после испытаний на ВНО и перед вступительной кампанией.

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Сразу уточним, что официальной и единой даты для празднования выпускных в Украине нет. Все на усмотрение учебного заведения, рекомендуемые даты проведения выпускных в рамках от 25 мая до 24 июня. В школах индивидуально принимают решение праздновать выпускной уже после ЗНО, или же совместить выпускной и последний звонок.

Випускний 2018 в Україні дата
Дата выпускного 2018 в Украине – ориентировочно 23 июня

Последний звонок для выпускников 2018 года прозвучит традиционно в последнюю пятницу весны – 25 мая. А сессия ВНО 2018 начнется немного раньше: уже 22 и 24 мая состоятся первые тестирования по математике и украинского языка и литературы.

После окончания внешнего независимого тестирования и объявления его результатов выпускники смогут проститься со школами и начнут свою взрослую жизнь. Чаще всего дата выпускного вечера назначается уже после окончания ЕГЭ, чтобы выпускники не отвлекались от подготовки.

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Сколько выпускников в 2018 году

В Министерстве образования и науки сообщают, что в 2018 году будет рекордно малое количество выпускников – около 200 тысяч на всю страну. Это связано с пиком спада рождаемости в Украине в 2001 году. В последующие годы наблюдался медленный рост рождаемости.

Випускний 2018 дата
Традиционно, выпускной празднуют после ВНО

Несмотря на то, что до выпускного еще несколько месяцев – подготовка уже стартовала. Родители озабочены вопросами подарков и организации, а вот школьники уже выбирают праздничный наряд.

Сайт "24" начинает публикацию материалов, посвященных выпускному 2018. У нас вы найдете совет о покупке платьев и костюмов, а также материалы, которые будут посвящены макияжу и прическам.

Теги: LifeStyle Новости Украины Образование Министерство образования и науки Украины отдых
Источник: 24 Канал
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