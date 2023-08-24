Это наши ребята, – Зеленский впервые отреагировал на спецоперацию ГУР в Крыму
Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию по высадке во временно оккупированном Крыму. Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал спецоперацию украинских бойцов.
Во время брифинга глава государства прежде всего подчеркнул, что пока рано говорить об освобождении Крыма, пишет 24 Канал. По словам президента, он ожидает детальный доклад от главы ГУР Кирилла Буданова о спецоперации в Крыму.
Смотрите также Как украинские разведчики возвращались из спецоперации в Крыму: эксклюзивные кадры
Зеленский ожидает доклад Буданова
В то же время, Зеленский отметил, что жертв со стороны Украины нет, что, как говорит президент, хорошая новость.
Слишком рано говорить об освобождении Крыма – первое. Второе – подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье – да, это наши ребята. Четвертый – жертв нет с нашей стороны, это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я мог по телефону обсудить с руководителем ГУР МО,
– сказал Зеленский.
Украинские бойцы провели спецоперацию в Крыму: все, что известно сейчас
- Утром 24 августа СМИ сообщали о взрывах возле населенных пунктов Маяк и Оленевка на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму. Там 23 августа украинские военные уничтожили российскую систему ПВО ЗРК С-400 "Триумф".
Смотрите также Крымский Тарханкут: показываем на карте место, где высадились Вооруженные Силы
- После этого представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил украинским СМИ информацию, что в Крыму прошла спецоперация. Главное управление разведки провело успешную спецоперацию в оккупированном Крыму во взаимодействии с Военно-морским флотом.
- Юсов рассказал журналистам о достижении поставленных целей. Он подтвердил потери среди личного состава противника, а также сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется.
- В ГУР рассказали, что спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. На опубликованных кадрах видно, что нашим бойцам пришлось отстреливаться от оккупантов.
- Также в украинском Крыму в результате операции наших военных снова развевался государственный флаг.
- Отметим, что кремлевские пропагандисты пытаются замолчать успешную операцию Украины в оккупированном Крыму и не реагируют на обращение местных жителей по поводу взрывов.