Это наши ребята, – Зеленский впервые отреагировал на спецоперацию ГУР в Крыму

Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию по высадке во временно оккупированном Крыму. Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал спецоперацию украинских бойцов.

Во время брифинга глава государства прежде всего подчеркнул, что пока рано говорить об освобождении Крыма, пишет 24 Канал. По словам президента, он ожидает детальный доклад от главы ГУР Кирилла Буданова о спецоперации в Крыму.

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Зеленский ожидает доклад Буданова

В то же время, Зеленский отметил, что жертв со стороны Украины нет, что, как говорит президент, хорошая новость.

Слишком рано говорить об освобождении Крыма – первое. Второе – подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье – да, это наши ребята. Четвертый – жертв нет с нашей стороны, это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я мог по телефону обсудить с руководителем ГУР МО,

– сказал Зеленский.

Украинские бойцы провели спецоперацию в Крыму: все, что известно сейчас

Утром 24 августа СМИ сообщали о взрывах возле населенных пунктов Маяк и Оленевка на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму. Там 23 августа украинские военные уничтожили российскую систему ПВО ЗРК С-400 "Триумф".

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