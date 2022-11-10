Начнутся поиски виновных, – Яковенко прокомментировал выход россиян из Херсона

Выход оккупационных войск из Херсона является серьезным поражением для России. Благодаря успешным действиям ВСУ, россияне вынуждены покидать захваченные территории, что будет иметь весомые политические и социальные последствия в дальнейшем.

Чтобы хоть как-то оправдать свой провал на Правобережье, Кремль продолжит искать виновных, на которых можно повесить все неудачи. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.

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"Отложенные последствия" для россиян

Эксперт отметил, что вероятность того, что выход россиян из Правобережья Херсонщины является "ловушкой" – "близка к нулю".

Это никакой не "акт доброй воли", а действительно вынужденная "сдача" со стороны России. Это результат постоянного давления и наступления ВСУ. В то же время есть понимание, что там остались вооруженные силы России, которые, в принципе, готовы сопротивляться. Поэтому со стороны Зеленского было стремление не допустить "шапкозакидательских" настроений триумфа. Оснований для этого пока нет,

– объяснил обозреватель.

По словам аналитика, публичные заявления высшего военного руководства России, о "сдаче" Херсона – это очень серьезный удар как по "общественному сознанию России", так и по вооруженным силам оккупантов, которые вряд ли смогли бы подготовить какую-то провокацию.

"Этот удар повлечет за собой "отложенные последствия" на моральном духе армии России и это, безусловно, скажется на углублении той трещины, которая образуется между Путиным и армией, потому что сейчас будут продолжаться поиски виновных, будут какие-то новые фигуры", – добавил оппозиционер.

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По его мнению, кроме генерала Александра Лапина, которого публично уничтожили из-за так называемой "сдачи Лимана", кандидатом на пост "виновного" является глава генштаба Валерий Герасимов, который еще не в отставке, но уже отстранен от реального управления событиями.

"На самом деле, поиски виновных будут продолжаться, но самое главное – это сильный удар по общественному сознанию, потому что месяц назад говорили, что Херсон – это "Россия навсегда". А выяснилось, что никогда не говори "никогда", никогда не говори "навсегда". Поэтому это очень тяжелый удар", – указал журналист.

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Информационное сопровождение

Яковенко констатирует, что ВСУ не бросились сразу к "пустому" Херсону и продолжают действовать осторожно.

Я думаю, что это очень серьезное поражение путинского режима. Крушения режима не произошло и, к сожалению, в ближайшее время не произойдет. Режим отреагировал на это попыткой "держать удар" – то есть сделать вид, что ничего страшного не произошло. Сейчас громко цитируют слова Кутузова о том, что "сдав Москву – не потеряешь Россию, а потеряешь армию – потеряешь страну",

– подчеркнул политолог.

По его словам, этим хотят объяснить, что якобы "сдача" Херсона – это вынужденный шаг, "чтобы сохранить жизнь солдат".

"Это давно уже нужно было сделать. И вообще, чтобы не терять жизнь солдат, не нужно было нападать на Украину. Но это не к Путину вопрос", – резюмировал эксперт.

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