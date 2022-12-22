"Хлопок" на нефтебазе в Орловской области: появилось видео работы беспилотника
Источник:Сергей Стерненко
16 ноября нефтебазу в Орловской области России посетил "хлопок". Как известно, этот объект расположен в 170 километрах от границы с Украиной.
Видео работы беспилотника распространил украинский активист Сергей Стерненко. Пока неизвестно, из какого именно беспилотника попадали в цель.
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В день инцидента в телеграм-канале monitor отмечали, что нефтебазу поразили из беспилотника. Там отмечают, что расположена она в Орловской области, в 170 километрах от границы с Украиной.
Я, конечно, не знаю, как такое могло случиться, каким именно дроном бомбили нефтебазу, и вот это видео я получил совершенно случайно,
– пишет Стерненко.
Кстати, губернатор Орловской области Андрей Кличков отмечал, что "хлопок" подвезли около 4 утра 16 ноября. По его словам, подрыв нефтебазы произошел в селе Стальной Конь.
Представитель власти также добавил, что в результате взрыва никто не пострадал.
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