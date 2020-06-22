Жителей разрушенного дома на Позняках переселили в помещение интерната: видео условий
Жителей многоэтажки на Позняках, где произошел взрыв, временно поселили в помещении школы-интерната.
В школе-интернате готовы принять до 80 человек из разрушенного дома, сообщают "Буквы".
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Там им предоставили двух-, трех- и четырехместные комнаты. Кроме того, там есть душевые кабинки и общая кухня.
Сколько человек переселилось туда – пока неизвестно. Среди вынужденных "переселенцев" есть и домашние животные.
Смотрите видео условий проживания в интернате, куда отселили жителей дома на Позняках
Взрыв газа в доме на Позняках: главное
- Утром 21 июня во девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел мощный взрыв. Были разрушены квартиры с четвертого по восьмой этаж.
- В результате взрыва погибли три человека. Еще троих ищут под завалами.
- Есть две версии случившегося: взрыв газовоздушной смеси или неизвестного взрывного устройства.
- Накануне взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве, дом проверяла газовая служба. Работники "Киевгаз" проводили поверку счетчиков. Состояние газовых сетей в доме назвали удовлетворительным.
- Спасатели говорят об угрозе обвала дома, а Кличко заявил, что дом таки разберут.