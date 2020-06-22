Жителей многоэтажки на Позняках, где произошел взрыв, временно поселили в помещении школы-интерната.

В школе-интернате готовы принять до 80 человек из разрушенного дома, сообщают "Буквы".

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Там им предоставили двух-, трех- и четырехместные комнаты. Кроме того, там есть душевые кабинки и общая кухня.

Сколько человек переселилось туда – пока неизвестно. Среди вынужденных "переселенцев" есть и домашние животные.

Смотрите видео условий проживания в интернате, куда отселили жителей дома на Позняках

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