Президент Владимир Зеленский 25 июня вручил ключи от новых квартир семьям, которые пострадали от взрыва в доме на Позняках в Киеве. Сегодня квартиры получили 12 семей.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с пострадавшими людьми. Об этом сообщает 24 канал. Важно Взрыв на Позняках: как люди будут жить дальше Какие квартиры получат пострадавшие от взрыва Правительство в целом выделило пострадавшим 40 квартир в Феофании. На жилье направят 60 миллионов гривен, из них 30 миллионов – это деньги Киева, остальные – инициатива правительства.

Сегодня новое жилье получили семьи с детьми, а также двое людей, которые потеряли родственников. В частности, квартиру дали девушке 18-летней Насте Недашковской, которая потеряла родных. А также господину Анатолию, который потерял отца.

Президент также подчеркнул, что все квартиры являются новыми, не со вторичного рынка, однако в них необходимо сделать ремонт. Там пока нет газа и они оснащены электрическими плитами.

Зеленский обратился к мэру Киева Виталию Кличко, чтобы тот позаботился о ремонтах и меблировке новых помещений.

На жилье направят 60 миллионов гривен, из них 30 миллионов – это деньги Киева, остальные – инициатива правительства. Ключи от новых квартир передали пострадавшим от взрыва на Позняках: видео Новость дополняется