В Николаеве мощный взрыв: оккупанты могли ударить ракетой Х-59
Россияне снова атаковали Николаев ракетой. Под вечер 23 марта в городе слышали мощный взрыв.
Вечером во время воздушной тревоги 23 марта в Николаеве прогремел взрыв.
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Что известно об атаке на Николаевскую область
В 17:50 Воздушные силы объявили ракетную опасность для Николаевской области. В общем воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
Примерно в 17:59 в Николаеве прогремел взрыв.
Мониторинговые каналы сообщают, что предварительно враг мог ударить или ракетой Х-35, или Х-59.
Позже, в 18:25, на Николаевщине снова объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в городе прогремел повторный взрыв.
Подробностей об обстрелах пока нет.
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Какова ситуация в Николаевской области
В течение суток силы ПВО уничтожили один "Шахед" в пределах Николаевской области.
Также некоторые районы региона враг продолжает обстреливать из артиллерии:
- В частности вчера, 22 марта, в 09:31 и 14:41 россияне наносили вражеские удары по акватории Очаковской общины.
- Кроме того, в 15:25 враг наносил артиллерийские обстрелы по самому Очакову.
- Также в 14:00 обстрелам из артиллерии подверглась Куцурубская община.
- К счастью, пострадавших в результате этих обстрелов нет.