В Николаеве мощный взрыв: оккупанты могли ударить ракетой Х-59

Россияне снова атаковали Николаев ракетой. Под вечер 23 марта в городе слышали мощный взрыв.

Вечером во время воздушной тревоги 23 марта в Николаеве прогремел взрыв.

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Что известно об атаке на Николаевскую область

В 17:50 Воздушные силы объявили ракетную опасность для Николаевской области. В общем воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Примерно в 17:59 в Николаеве прогремел взрыв.

Мониторинговые каналы сообщают, что предварительно враг мог ударить или ракетой Х-35, или Х-59.

Позже, в 18:25, на Николаевщине снова объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в городе прогремел повторный взрыв.

Подробностей об обстрелах пока нет.

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Какова ситуация в Николаевской области

В течение суток силы ПВО уничтожили один "Шахед" в пределах Николаевской области.

Также некоторые районы региона враг продолжает обстреливать из артиллерии: