В Николаеве мощный взрыв: оккупанты могли ударить ракетой Х-59

23 марта 2024, 18:20
Читати новину українською

Россияне снова атаковали Николаев ракетой. Под вечер 23 марта в городе слышали мощный взрыв.

Вечером во время воздушной тревоги 23 марта в Николаеве прогремел взрыв.

Смотрите также В Харькове за минуту до тревоги прогремел мощный взрыв

Что известно об атаке на Николаевскую область

В 17:50 Воздушные силы объявили ракетную опасность для Николаевской области. В общем воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Примерно в 17:59 в Николаеве прогремел взрыв.

Мониторинговые каналы сообщают, что предварительно враг мог ударить или ракетой Х-35, или Х-59

Позже, в 18:25, на Николаевщине снова объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в городе прогремел повторный взрыв.

Подробностей об обстрелах пока нет.

Смотрите также Ночью враг атаковал Украину дронами: сколько удалось уничтожить

Какова ситуация в Николаевской области

В течение суток силы ПВО уничтожили один "Шахед" в пределах Николаевской области.

Также некоторые районы региона враг продолжает обстреливать из артиллерии:

  • В частности вчера, 22 марта, в 09:31 и 14:41 россияне наносили вражеские удары по акватории Очаковской общины.
  • Кроме того, в 15:25 враг наносил артиллерийские обстрелы по самому Очакову.
  • Также в 14:00 обстрелам из артиллерии подверглась Куцурубская община.
  • К счастью, пострадавших в результате этих обстрелов нет.
Автор: Анастасія Кушпіт