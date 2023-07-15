Токмак передает эстафету: в сети показали жесткий прилет по оккупантам в Алешках
На временно оккупированных территориях Украины снова громко. "Хлопок" посетил Алешки, что в Херсонской области.
Соответствующие видео обнародовали в ряде телеграмм-пабликов, сообщает 24 Канал. Их начали распространять около 21:00 15 июля.
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В Алешках случился прилет по оккупантам
В сети обнародовали видео с временно оккупированных Алешек. На нем можно увидеть прилет по оккупантам.
Смотрите видео "хлопка" в Алешках
Также в сети появилось видео последствий прилета. Вероятно, они тоже были сняты в Алешках.
Смотрите видео последствий прилета
Напомним, что недавно в Алешках уже был "хлопок". Сухопутные войска Вооруженных сил Украины 2 июля в своем телеграмм-канале опубликовали видео, где показали, как отработали по оккупантам.
На кадрах отчетливо видно, как дрон со взрывчаткой подлетел во временно оккупированный населенный пункт. В это время русские солдаты остановились у одного из местных киосков. Взрывчатка упала им прямо под ноги.
Вероятно, случился прилет по оккупантам: видео
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В сети публикуют видео с Алешек
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"Хлопок" на оккупированных территориях: коротко
- Недавно во временно оккупированном Токмаке Запорожской области еще раз было очень громко. В ночь на 16 июля там раздалось 6 мощных взрывов.
- После этого спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в разговоре с 24 Каналом намекнула, что "хлопок" посетил пункты, где российские оккупанты сосредотачивали свои ресурсы. По ее словам, во время контрнаступления ВСУ происходит уничтожение мощностей врага.
- Впоследствии мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в Токмаке ВСУ мощно ударили по вражескому заводу. Также защитники ликвидировали более 200 оккупантов вместе с их "комендантом", которого назначили россияне.