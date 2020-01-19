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      Взрыв произошел во время запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX Маска: видео

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      Запуск Crew Dragon завершился взрывом: видео / Соцсети

      Компания SpaceX, основателем и руководителем которой является американский предприниматель Илон Маск, провела финальный тест капсулы Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9. Следующий шаг – отправка капсулы к Международной комической станции вместе с астронавтами NASA на борту. В этот же раз в капсуле были два манекена.

      Интересно, что в рамках испытаний за несколько минут после взлета Falcon 9 намеренно взорвали. Таким образом в SpaceX намерены продемонстрировать возможность преодолевать внештатные ситуации, то есть испытать систему аварийного отсоединения капсулы от ракеты в полете.

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      Смотрите видео взрыва ракеты Falcon 9 над Атлантическим океаном

      В то же время этот тест должен был продемонстрировать эффективность запасного плана, который должна была разработать компания в случае аварии. В частности, если бы одна из ракет начала разрушаться во время взлета, в NASA хотели убедиться, что, несмотря на неисправность, астронавты вернутся домой живыми.

      До этого корабль Crew Dragon автоматически отстыковали с помощью восьми двигателей SuperDraco. Потом корабль с помощью парашютов успешно вернулся на Землю и сел в Атлантическом океане в 32 километрах от побережья Флориды, где Crew Dragon уже ждали спасатели.

      Сам пуск капсулы Crew Dragon на ракете Falcon 9 состоялся с Космического центра Кеннеди во Флориде. Наблюдать за событием можно было в прямой трансляции на ютьюб-канале SpaceX и веб-сайте NASA.

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      Что еще известно о вышеупомянутом запуске капсулы Crew Dragon

      Испытания аварийного прерывания полета является одним из последних этапов подготовки SpaceX в программу Commercial Crew. Эта правительственная инициатива направлена на развитие американской космонавтики в целом. Также она должна позволить отказаться от услуг Роскосмоса по отправке астронавтов на МКС. В течение последних шести лет SpaceX разрабатывает для этой цели капсула Crew Dragon.

      Добавим, что SpaceX уже проводила испытание аварийных систем Crew Dragon раньше, но не в воздухе. Так, в ноябре компания успешно завершила наземные огневые испытания двигателей системы эвакуации капсулы.

      Хотя в 2020 году прошло только 19 дней, однако SpaceX уже запускала ракеты. Первый такой запуск состоялся 7 января, когда Falcon 9 вывел на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. В целом их вес составляет около 15 400 килограммов.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Техно Техно Наука Новости США Космос Илон Маск SpaceX
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