Взрыв произошел во время запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX Маска: видео

Компания SpaceX, основателем и руководителем которой является американский предприниматель Илон Маск, провела финальный тест капсулы Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9. Следующий шаг – отправка капсулы к Международной комической станции вместе с астронавтами NASA на борту. В этот же раз в капсуле были два манекена.

Интересно, что в рамках испытаний за несколько минут после взлета Falcon 9 намеренно взорвали. Таким образом в SpaceX намерены продемонстрировать возможность преодолевать внештатные ситуации, то есть испытать систему аварийного отсоединения капсулы от ракеты в полете.

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Смотрите видео взрыва ракеты Falcon 9 над Атлантическим океаном

В то же время этот тест должен был продемонстрировать эффективность запасного плана, который должна была разработать компания в случае аварии. В частности, если бы одна из ракет начала разрушаться во время взлета, в NASA хотели убедиться, что, несмотря на неисправность, астронавты вернутся домой живыми.

До этого корабль Crew Dragon автоматически отстыковали с помощью восьми двигателей SuperDraco. Потом корабль с помощью парашютов успешно вернулся на Землю и сел в Атлантическом океане в 32 километрах от побережья Флориды, где Crew Dragon уже ждали спасатели.

Splashdown of Crew Dragon in the Atlantic Ocean! pic.twitter.com/V1C2Xfd9Mk — SpaceX (@SpaceX) 19 January 2020

@SpaceX's In-Flight Abort Test will demonstrate #CrewDragon’s ability to safely escape the Falcon 9 rocket in the unlikely event of an emergency during launch. Watch this animation for a preview of the test and tune in for live coverage at 10:10am ET: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/Www12DscEC — NASA (@NASA) 19 January 2020

Сам пуск капсулы Crew Dragon на ракете Falcon 9 состоялся с Космического центра Кеннеди во Флориде. Наблюдать за событием можно было в прямой трансляции на ютьюб-канале SpaceX и веб-сайте NASA.

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Что еще известно о вышеупомянутом запуске капсулы Crew Dragon

Испытания аварийного прерывания полета является одним из последних этапов подготовки SpaceX в программу Commercial Crew. Эта правительственная инициатива направлена на развитие американской космонавтики в целом. Также она должна позволить отказаться от услуг Роскосмоса по отправке астронавтов на МКС. В течение последних шести лет SpaceX разрабатывает для этой цели капсула Crew Dragon.

Добавим, что SpaceX уже проводила испытание аварийных систем Crew Dragon раньше, но не в воздухе. Так, в ноябре компания успешно завершила наземные огневые испытания двигателей системы эвакуации капсулы.

Хотя в 2020 году прошло только 19 дней, однако SpaceX уже запускала ракеты. Первый такой запуск состоялся 7 января, когда Falcon 9 вывел на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. В целом их вес составляет около 15 400 килограммов.

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