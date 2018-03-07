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Взрывные Mgzavrebi сыграют в Киеве свои хиты

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Грузинские красавцы Mgzavrebi
Грузинские красавцы Mgzavrebi / Фото из открытых источников

9 марта в Киеве грузинская группа Mgzavrebi сыграет альбом Krebuli.

Название альбома Krebuli в переводе с грузинского означает "сборка". В него войдут два десятка песен из шести альбомов Mgzavrebi, написанных за одиннадцать лет работы.

Krebuli — это The Best Of от Mgzavrebi, подборка песен, которые публика любит больше всего и просит выполнять на концертах.

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Mgzavrebi — взрывная грузинская музыкальная смесь, их любят украинцы. С первого концерта в 2011 году команда ежегодно собирает в Украине аншлаги. В марте 2017 Mgzavrebi концертом презентовали в Киеве свою шестую пластинку Iasamani ("Сирень") и через год, в марте 2018, приехали с альбомом Krebuli.

Кроме того, в прошлом году Mgzavrebi представили сразу два новых видео. 31 октября вышел трогательный клип на русскоязычную песню "Пообещай".

Mgzavrebi – "Пообещай"

17 ноября – клип на песню на грузинском языке – Vazi.

Mgzavrebi – Vazi

Кто такие Mgzavrebi? Эта группа создана в Тбилиси в 2006 году, и сегодня она является музыкальным символом Грузии. Каждый, кто был на их концертном шоу, знает, как легко музыканты стирают барьеры между собой и зрителем, как умеют донести любовь и заставить петь, танцевать и читать стихи вместе с фронтменом группы Гиги Дедаламазишвили, понимать и чувствовать каждое слово, даже не зная грузинского.

Теги: LifeStyle Музыка Анонс
Источник: 24 Канал
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