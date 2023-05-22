Есть попадания в скопление техники и войск – Бердянский райсовет о взрывах в городе
Ночью 21 мая во временно оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв. Российская пропаганда заявила о работе ПВО, но попадания по позициям россиян таки были.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, известно как минимум об одном попадании в район постоянного скопления российских оккупантов и их военной техники, в том числе и военных вертолетов.
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Последствия для россиян очень серьезные
Российская пропаганда успела заявить об успешной работе вражеского ПВО. Дудукалов говорит, что россияне "сбили больше ракет, чем действительно летело". В то же время слова россиян не соответствуют действительности.
"Взрывы раздались в стороне села Новая Петровка и в районе Бердянского аэропорта, в местах, которые они давно используют как свои базы. Если это был Storm Shadow, то последствия очень серьезные", – прокомментировал заместитель председателя Бердянского районного совета.
Он также заявил, что прилеты по российским позициям были и сегодня. В район обустроенного россиянами полигона для тренировок.
Паники нет, но скорые мчатся, вертолеты летают вокруг очень активно. Там паника в режиме 24 на 7,
– добавил Дудукалов.
Что известно о взрывах в Бердянске
- В ночь на 21 мая во временно оккупированном Бердянске прогремели громкие взрывы.
- В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ сообщили, что было попадания в штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Местные подтвердили, что оккупанты пытались что-то сбить, впрочем, как всегда, не смогли.
- Местные партизаны накануне расклеили в городе открытки с предупреждениями для местных коллаборантов – ВСУ уже близко. Интересно, что на появившихся в Бердянске и Мелитополе листовках выделена дата – 1 августа.