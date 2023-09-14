По оккупантам били дроны и "Нептуны": что известно об утренней атаке Евпатории 14 сентября

Российским захватчикам следует понять, что им не будет нигде покоя. Так, к утру 14 сентября взрывы слышали в Евпатории. Позже стало известно об успешной работе наших военных.

Для окупантов утро 14 сентября началось не с кофе. Жители сообщали об атаке дронами. Вскоре стало известно, что раздались взрывы в районе воинской части.

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Дроны летели под Евпаторию

Сначала поступали сообщения местных жителей. Они предполагали, что работает ПВО, ведь их приучили: слышите взрывы – значит, работает ПВО. Потом уже в сети появились фото, на которых можно увидеть, что было попадание, а не сбивание беспилотника. Позже местные предполагали, что могло быть попадание в установку ПВО.



В Евпатории прогремели мощные взрывы / Фото "Крымский ветер"



Фото взрыва в Евпатории по другому ракурсу / Фото "Крымский ветер"

После взрыва сообщили, что беспилотники продолжают лететь в Евпаторию. В "Общественному" вскоре подтвердили, что в городе звучат взрывы. Местные жители рассказали, что взрывов было сразу несколько.

Жители сняли взрыв в Евпатории: смотрите видео

В местных пабликах начали писать, что взрывы, вероятно, прогремели в районе Заозерного. Они сетовали на то, что от взрывной волны у многих "дома ходили ходуном".

Взрыв в Евпатории сняли очевидцы: смотрите видео

Местные рассказывают, что "самый яркий" взрыв прогремел в 05:40. Его слышали в районе населённых пунктов Заозерное и Уютное.

"Самый яркий" взрыв раздался в 05:40: смотрите видео

Практически сразу же журналисты пообщались во время телемарафона с пресс-секретарем ОК "Юг" Наталией Гуменюк. У нее спросили, что же происходит в Евпатории. Спикер улыбнулась и призвала немного подождать.

Возможно, и знаю, но пока рано. Надо насладиться процессом. Вы совершенно правы: сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома. Все это говорит о том, что работа производится абсолютно плановая. Целые законные, целые военные, "хлопок" цветет,

– констатировала Наталья Гуменюк.



Жители наделали немало фото взрывов в Евпатории / Фото "Крымский ветер"



Жители наделали немало фото взрывов в Евпатории / Фото "Крымский ветер"



Жители наделали немало фото взрывов в Евпатории / Фото "Крымский ветер"

Собственно, позже журналистам "Суспильного" подтвердили, что в районе общественного раздались взрывы. Им разъезжали кареты скорой помощи, а также спасатели. Обратим внимание, что в районе взрыва – воинская часть №85683.

Во время атаки Евпатории дронами перекрыли движение на Крымскому мосту.

Отметим, что вскоре в минобороны России похвастались, что удалось сбить 11 беспилотников над Крымом.

ВСУ уничтожили российскую ПВО

Но обо всем по очереди. Вскоре после того, как стало известно об атаке дронами Евпатории, высказали предположение, какова была цель. Вероятно, речь шла о военной базе ПВО и средствах РЛС.

Приблизительные места ударов БпЛА / OSINTtechnical

Поблизости мест, где жители слышали взрывы, расположена станция с радиоэлектронным куполом диаметром около 30 метров. Также там находится РЛС "Оборона".

ВСУ атаковали базу РЛС оккупантов / Радио Свобода

Чуть дальше расположен радиотелескоп П-400 (РТ-32). Диаметр его тарелки – 32 метра. Он должен заменить РТ-70 на случай, если он будет неисправен.

Мощный прибор расположен возле Евпатории / Радио Свобода.

Но это еще не все. В районе "хлопка" русские захватчики размещали ЗРК С-300 и С-400. Собственно, информацию об этом еще в прошлом году слил один из туристов, сделавший фото на фоне установки.

Недалеко находятся средства ПВО / Радио Свобода

Евпатория попала под обстрел: смотрите на карте

Впоследствии источники 24 Канала в СБУ рассказали, что этой ночью военная контрразведка СБУ и ВМС Украины совместно провели уникальную спецоперацию. Во время нее удалось "отминосовать" российский комплекс ПВО "Триумф", который стоит 1,2 миллиарда долларов США.

Говорят, что сначала беспилотники поразили глаза комплекса – радары и антенны. После выведения из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС выполнили свою работу. Они выпустили две крылатые ракеты "Нептун" и ударили ими по "Триумфу".

В СБУ отмечают, что россиян в Крыму ожидают новые сюрпризы. Ранее глава ведомства Василий Малюк подчеркнул, что "хлопок пылал и будет палать".

Атака дрона и Ани Лорак

Уже не в первый раз мы слышим о том, что Ани Лорак донатит на ВСУ. Не обошлось без следа певицы и в этот раз. Один из упавших в Евпатории беспилотников содержит на борту благодарности исполнительнице. Собственно, на обломках одного из дронов было написано: "Ани Лорак, спасибо за борт!"



На беспилотнике написали благодарность певице Ани Лорак / Фото с росСМИ

По имеющейся информации, этот дрон упал на улице Демышева. Территорию вокруг решили оградить, чтобы никто не ходил. Но очевидцы все равно успели снять на земле беспилотник. Один из них сетовал на неприятный запах и не очень подбирал слова.

Очевидец снял на видео обломки беспилотника: смотрите видео 18+