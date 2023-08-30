Взрывы на границе Украины и Беларуси: Свитан объяснил, что их повлекло за собой

Во вторник, 29 августа, на границе Украины с Беларусью сдетонировали несколько мин в результате удара молнии. Предварительно поврежден мост и железная дорога.

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что такое вполне реально. Ведь мина – это кусок железа с тротилом или взрывчатым веществом, которое может привлечь удар молнии.

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Что повлекло за собой взрывы

Более того, когда мост заминирован – он поднимает мины еще выше над землей. Тогда разряд молнии из-за мин или рядом с ней может привести к детонации, а дальше взрывается – снаряд или взрыватель.

Вероятно, на государственной границе действительно много минно-взрывных заграждений. За рубежом Севера Украины отвечает Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Свитан о ситуации на украинско-белорусской границе: смотрите видео

Если он берется за оборону, то там уже не одна линия построена. Север ( Украины – 24 Канал) прикрыт,

– сказал Роман Свитан.

Ситуация в Беларуси