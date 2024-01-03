На Харьковщине российская авиабомба попала прямо в поле: что известно о последствиях атаки

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьковскую область. На этот раз оккупанты применили управляемые авиационные бомбы.

В эту среду, 3 января, Россия обстреляла Харьковщину. Оккупанты запускали с территории Белгородщины ракеты и управляемые авиационные бомбы.

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Что известно о последствиях

Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко заявил, что российская КАБ попала в поле. Это произошло в 12:30. Кроме этого были попадания возле сел Уды и Гурьев Казачок. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Разрушений тоже нет.

Управляемая авиабомба попала, к счастью, в поля, видимо, целились в промзону. Упала в 2,5 километра от Золочева. Вертолеты регулярно обстреливают населенные пункты приграничья,

– заявил он.

По его словам, в последний раз управляемые российские авиабомбы прилетали в общину 6 декабря 2023 года.

Журналисты показали фото с места происшествия. На кадрах можно увидеть огромную воронку посреди поля.



Последствия российской агрессии в Харьковской области / Фото Суспильного

Россия постоянно терроризирует Харьковщину