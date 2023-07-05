Чем ВСУ били по Чонгарскому мосту: в Генштабе назвали оружие
Источник:Укринформ
В Генштабе ВСУ прокомментировали взрывы на переправах в районе временно оккупированного Чонгара Херсонской области. Наши защитники смогли существенно усложнить логистику для россиян благодаря западному оружию.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов дал понять, что 22 июня в районе временно оккупированного Чонгара "хлопок" случился из-за применения нашими защитниками ракет Storm Shadow. ВСУ ударили ими не по одному мосту, а по нескольким.
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Насколько Storm Shadow являются эффективными
Алексей Громов заявил, что повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара является свидетельством эффективности Storm Shadow. Эти крылатые ракеты класса "воздух-земля" помогли усложнить поставки боеприпасов и других материально-технических средств для россиян.
Также благодаря этим ракетам под постоянным огневым влиянием находятся пункты управления и хранения материально-технических средств противника,
– добавил он.
По его словам, с помощью Storm Shadow наши защитники могут уничтожать критически важные военные объекты российских захватчиков на расстоянии до 250 километров.
Последние новости о "хлопке" в Чонгаре
- В конце июня разведка Великобритании опубликовала отчет с анализом действий ВСУ. В нем объясняется, что Силы обороны ударили по переправам в районе Чонгара, потому что оккупанты их использовали для переброски своих сил на Юг Украины.
- Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк недавно сообщила о попытках россиян отремонтировать переправы возле Чонгара и привела аналогию с Антоновским мостом. По ее словам, Чонгарский мост находится под огневым контролем ВСУ, поэтому там затруднено движение.
- Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что после взрывов в Чонгаре захватчики рассматривают сценарий ухода из Крыма. Часть оккупационной администрации вывезла с полуострова свои активы и семьи.