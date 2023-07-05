Чем ВСУ били по Чонгарскому мосту: в Генштабе назвали оружие

В Генштабе ВСУ прокомментировали взрывы на переправах в районе временно оккупированного Чонгара Херсонской области. Наши защитники смогли существенно усложнить логистику для россиян благодаря западному оружию.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов дал понять, что 22 июня в районе временно оккупированного Чонгара "хлопок" случился из-за применения нашими защитниками ракет Storm Shadow. ВСУ ударили ими не по одному мосту, а по нескольким.

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Насколько Storm Shadow являются эффективными

Алексей Громов заявил, что повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара является свидетельством эффективности Storm Shadow. Эти крылатые ракеты класса "воздух-земля" помогли усложнить поставки боеприпасов и других материально-технических средств для россиян.

Также благодаря этим ракетам под постоянным огневым влиянием находятся пункты управления и хранения материально-технических средств противника,

– добавил он.

По его словам, с помощью Storm Shadow наши защитники могут уничтожать критически важные военные объекты российских захватчиков на расстоянии до 250 километров.

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