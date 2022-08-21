Ввязались в войну, которую не могут выиграть, – Галлямов о влиянии "хлопка" в Крыму на россиян
Взрывы, участившиеся во временно оккупированном Крыму, влияют на россиян. Многие из них начинают осознавать, что выиграть войну с Украиной они не в состоянии.
Об этом 24 каналу сообщил российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, даже самый упрямый российский патриот начинает подозревать, что выиграть у всего мира невозможно.
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Как "хлопок" в Крыму влияет на россиян
Галлямов отметил, что взрывы, которые были во временно оккупированном Крыму, бьют в общем-то по общественным настроениям в российской федерации. Среди россиян, в частности, распространяется паника.
Наступает понимание, что мы ввязались в войну, которую не в состоянии выиграть,
– объяснил российский политолог.
По его словам, большой ошибкой является мнение о том, что россияне обычно сплачивались вокруг путина в ситуации наличия внешнего врага. На самом деле они сплачиваются не против врага, а вокруг власти в момент победы над этим противником.
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"Выиграть у всего мира невозможно"
Галлямов заявил, что россиян также пугает, что их страна оказалась в полной внешнеполитической изоляции. Это еще одно доказательство того, что все обстоит плохо.
Даже самый упрямый российский патриот в глубине души догадывается, что, как бы он ни верил в величие россии и ничтожество всех остальных, но выиграть у всего мира невозможно,
– сказал он.
Ведь, заметил политолог, никто никогда этого раньше не делал. Поэтому кремль усиленно пытается показать, что россия не в изоляции, совершая визиты в дружественные страны Африки.Важно! Разразившиеся в августе взрывы в Крыму полностью разрушили картинку российских захватчиков, пытавшихся презентовать оккупированный полуостров как безопасный курорт. По словам российского правозащитника и оппозиционного политика Марка Фейгина, оккупационные власти в Крыму, а также российские военные чувствуют себя в опасности. Запаниковали и рядовые россияне.
Сезон "хлопка" в Крыму: что известно
- Первые взрывы в Крыму прогремели 9 августа. В частности, на авиабазе Саки под Новофедоровкой. Правда, россияне рассказывали о "нарушении правил пожарной безопасности".
- 16 августа "хлопок" был в Джанкойском районе. Там повредило железную дорогу и трансформаторную станцию. В тот же день раздавались взрывы в воинской части оккупантов.
- 18 августа мощные взрывы произошли в Керчи рядом с крымским мостом. оккупанты заявили, что сработала ПВО.
- Несколько позже раздались взрывы на аэродроме в Бельбеке. В Севастопольском районе даже звучали сирены.
- В течение 19 – 20 августа на полуострове раздался ряд взрывов. В частности, они произошли около Евпатории, Севастополя, Керчи, Черноморска.
- Утро 21 августа снова порадовало "хлопком" в оккупированном Крыму. Взрыв раздался в оккупированном Севастополе. Дым или работу противовоздушной обороны местные не заметили.
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