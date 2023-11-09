Мы существенно разорвали вражескую ПВО: оккупанты не могут противодействовать "хлопкам" в Крыму

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина имеет огромные успехи на Крымском направлении. Он подчеркнул, что ликвидация активов России на территории оккупированного Крыма и Черноморского флота является "огромными достижениями Украины".

Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал 24 Каналу, что удачные операции ВСУ в Крыму должны стимулировать наших партнеров еще больше помогать Украине.

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Российские ПВО не могут перехватывать ракеты

Удары ВСУ по Крыму, а именно атака на "вышки Бойко", высадка десанта, ликвидирование противовоздушных средств, в том числе комплексов С-400 "Триумф", С-300, "Тор", существенно разорвали противовоздушную оборону врага.

И россиянам так быстро залатать такую "щель" у противовоздушной обороне невозможно. Есть предчувствие, что украинские самолеты через эти "щели" уже залетают и могут выпускать ракеты Storm Shadow или SCALP по Крыму,

– объяснил военный аналитик.

Украина постоянно атакует ракетами военные объекты в Крыму, а российские ПВО не могут их перехватывать.

Это, во-первых, успех, а во-вторых, для наших партнеров это может быть сигнал о том, что мы умело работаем дальнобойными ракетами. И потому, возможно, нужно дать Украине еще больше ракет,

– подчеркнул Гетман.

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Если бы ВСУ имело не несколько десятков дальнобойных ракет, а несколько сотен, то наши удары по Крыму были бы еще эффективнее. И чтобы тогда осталось от сил россиян, в частности, на Юге, на левом берегу Днепра на Херсонщине и обычно в Крыму.

"Если мы получим больше ракет, это не значит, что мы сразу победим в войне. Но это упростит наш путь и сохранит очень много жизней наших военных", – уверен Алексей Гетьман.

Больше о "хлопках" в Крыму

В Скадовске 9 ноября раздались мощные взрывы. Как выяснилось позже, произошло попадание по личному составу оккупантов. В настоящее время известно по меньшей мере о 15 раненых и 5 погибших российских захватчиках.

Также сегодня звучали сирены и было слышно взрывы в Севастополе. Как сообщил гауляйтер Севастополя, якобы над морем была сбита воздушная цель. Однако местные жители видели столб дыма над городом.

Ранее, 7 ноября, в нескольких местах полуострова – Бахчисарайском, Сакском районах и Севастополе произошли взрывы. Сообщалось о "хлопках" вблизи аэродрома "Бельбек" под Севастополем и около города Саки и Новофедоровки, где также аэродром. В то же время оккупационные власти заявили, что над Крымом было сбито "17 дронов".