Взрывов в Морозовске было больше: осинтер рассказал об убытках для России

Недавно российский Морозовск посетили "хлопки". OSINT-исследователь рассказал о последствиях для страны-агрессора.

OSINT-исследователь D. mojavensis прокомментировал взрывы в Морозовске. Он проанализировал видео с места событий, которые распространялись по соцсетям.

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Что сказал осинтер

OSINT-исследователь узнал, где именно сняли атаку на Морозовск. После установления геолокации одной из точек съемки он смог определить приблизительные места взрывов по азимуту и скорости распространения звука.

Очевидцы сняли взрывы в Морозовске: смотрите видео



D. mojavensis отметил, что местные жители говорили, что взрывов было больше, чем показано на видео. По его мнению, учитывая эту информацию, можно говорить о существенных убытках, которые были нанесены российскому аэродрому во время атаки дронами.

OSINT-исследователь показал вероятные места взрывов в Морозовске / Карта D. mojavensis

Что известно о "хлопках" в Морозовске