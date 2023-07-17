Все по плану: в Крыму после "хлопка" автовокзалы приостановили сообщение с Россией
На Крымском мосту ночью 17 июля прогремели взрывы, что затруднило движение для оккупантов на полуостров. Впоследствии стало известно, что автовокзалы Крыма приостановили сообщение с Россией.
Об этом сообщают российские СМИ. По самому Крымскому мосту ходят только электрички, передает 24 Канал.
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Что происходит с движением транспорта в Крыму
Пропагандисты сообщили, что примерно в 8:30 по местному времени автобусы из Крыма приостановили свое сообщение с материковой территорией России. Также на полуостров не будут ходить автобусы из российского Краснодара.
Впоследствии автобусное сообщение все же восстановили, но со значительными пересадками.
Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автобусное движение будет осуществляться до станции "Южная" в Керчи. Оттуда электропоезда будут идти в Темрюк, Краснодарский край России, затем снова пересадка на автобус и уже в пункт назначения.
Россияне отмечают, что через Крымский мост пока едут только электрички. Что касается автомобилей, то их также будут отправлять по талонам на паром. Или они будут двигаться по альтернативному маршруту через оккупированную территорию нашего государства.
Для грузовых автомобилей вариант один – альтернативный маршрут по оккупированной территории.
Какие проблемы возникли с транспортом после "хлопка" на Крымском мосту
- На Крымском мосту ночью 17 июля произошли "прилеты". В сети выложили кадры поврежденных дорожных покрытий и опор мостового перехода. Также на кадрах видно, что мост частично обрушился.
- Проблемы с движением транспорта на мосту возникли почти сразу. Да, оккупанты остановили движение поездов и паромов мостовым переходом.
- Также в сети появились кадры, как поезд остановился прямо перед Крымским мостом. Оккупанты утверждают, что якобы "ничего не произошло".
- Кроме того, об усложненном движении транспорта сказал и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что оккупанты теперь должны двигаться через оккупированные территории нашего государства, в том числе через печально известный Чонгарский мост.