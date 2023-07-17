Готовит совещание, – Путину доложили о взрывах на Крымском мосту
Рупор Путина Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о взрывах на Крымском мосту. Российский диктатор уже якобы дал поручение по дальнейшим действиям.
Спикер СБУ Артем Дехтяренко объяснял, что "один из символов Путина" снова не выдержал нагрузок. В свою очередь, российские пропагандисты сообщили, что в Крым вылетел российский вице-премьер Марат Хуснулин, пишет 24 канал.
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Что заявили у Путина о взрывах на Крымском мосту
Дмитрий Песков поспешил рассказать, что Владимир Путин наконец-то принял доклады от:
- вице-премьера Марата Хуснулина;
- руководителя ФСБ Александра Бортникова;
- министра транспорта Виталия Савельева;
- так называемого оккупационного "главы" Крыма Сергея Аксенова.
Все путинские приспешники доложили ему о последствиях атаки на Крымский мост. После этого российский диктатор:
- поручил организовать работы якобы по "движению транспорта и ремонту Крымского моста";
- заявил, что к 19 часам 17 июля будет ждать доклад Хуснулина, который уже вылетел в Крым;
- проведет совещание по видеоконференции;
"Мы знаем причины и мы знаем тех, кто стоит за этим "террористическим актом". Это потребует дальше всех нас собранности и дополнительных мероприятий", – посетовал Песков.
Взрывы на Крымском мосту: коротко
- Ориентировочно в 03:04 и 03:20 по местному времени на Крымском мосту раздались два взрыва. Так называемая оккупационная "власть" сообщила о "чрезвычайном событии" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
- Движение по мосту прекратили, не пропускали машины по мосту и даже через паромные переправы. Поэтому образовалась большая пробка. Для тех, кто там стоял в Краснодарском крае был создан оперативный штаб для помощи.
- В России уверяли, что якобы опоры моста не повреждены. Однако пропагандисты писали, что повреждена одна опора, обрушился один пролет и еще один – частично сошел с опоры. Железнодорожное сообщение якобы не пострадало.
- Источники 24 Канала сообщили, что Россия не сможет восстановить полноценное движение по Крымскому мосту. Для этого необходимо 1 – 2 года. Даже если враги за год спешно и без соблюдения технологий восстановят его, то мост будет опасен для использования.