Три цели: Жовтенко объяснил, как на фронт влияют удары по территории России

Удары по территории России влияют на военно-политическое руководство России и саму российскую армию. Преимущественно работа идет по трем типам целей.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что взрывы в России оказывают также опосредованное влияние и на сам фронт.

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Есть три типа целей

Как отметил Жовтенко, в первую очередь удается попадать в административные здания различных российских институций, участвующих в войне. К примеру, недавно удалось попасть в здание ФСБ в Курской области.

Второй тип целей – предприятия, непосредственно производящие ресурсы для российской армии. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах.

Горючее и горюче-смазочные материалы – это критические ресурсы для российской армии. Они берут количеством, поэтому им нужно много разного топлива. Россия даже вынуждена была сократить экспорт, чтобы насытить рынок. Потому что с топливом у них уже более сложная ситуация,

– заметил Жовтенко.

К теме – смотрите разговор с экспертом по международной безопасности Тарасом Жовтенко на ютубе 24 Канала

Третий тип целей – непосредственно военные объекты. Речь идет о военных аэродромах, складах и т.д. Эти удары напрямую подрывают боеспособность российских оккупантов. Преимущественно удается поражать такие объекты в приграничных, но были и атаки в тылу России.

Удары и разные диверсионные группы демонстрируют, что российские власти не способны полностью защитить территорию. Это создает дополнительную напряженность, повышает проблемы с боеспособностью армии и частично перефокусирует ресурсы на дополнительные меры по внутренней безопасности,

– подчеркнул Жовтенко.

Взрывы в России: коротко