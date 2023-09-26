Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що вибухи в Росії мають також опосередкований вплив і на сам фронт.
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Є три типи цілей
Як наголосив Жовтенко, насамперед вдається влучати в адміністративні будівлі різних російських інституцій, які беруть участь у війні. До прикладу, нещодавно вдалося попасти в будівлю ФСБ у Курській області.
Другий тип цілей – підприємства, які безпосередньо виробляють ресурси для російської армії. Йдеться про нафтопереробні заводи.
Пальне та паливо-мастильні матеріали – це критичні ресурси для російської армії. Вони беруть кількістю, тому їм потрібно багато різного палива. Росія навіть була змушена скоротити експорт, щоб наситити ринок. Бо з паливом у них вже складніша ситуація,
– зауважив Жовтенко.
До теми – дивіться розмову з експертом з міжнародної безпеки Тарасом Жовтенком на ютубі 24 Каналу
Третій тип цілей – безпосередньо військові об'єкти. Йдеться про військові аеродроми, склади тощо. Ці удари напряму підривають боєздатність російських окупантів. Переважно вдається вражати такі об'єкти у прикордонні, але були й атаки в тилу Росії.
Удари та різні диверсійні групи демонструють, що російська влада не здатна повністю захистити територію. Це створює додаткову напруженість, підвищує проблеми з боєздатністю армії та частково перефокусовує ресурси на додаткові заходи для внутрішньої безпеки,
– наголосив Жовтенко.
Вибухи в Росії: коротко
- Росія почала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року. З того часу кількість вибухів та інших "гарячих" інцидентів на території країни-агресорки суттєво зросла.
- 26 вересня окупанти заявляли про появу безпілотників над Курською областю. Вони заявили, що збили їх. Але 7 населених пунктів там залишилися без світла.
- Керівник української розвідки Кирило Буданов прокоментував удари по території Росії. Він назвав пріоритетні цілі таких атак.