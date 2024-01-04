Уже огромные проблемы: как удары по территории России разрушают экономику врага

Удары по территории России могут серьезно поколебать экономику страны-агрессора. Важно выбирать те цели, уничтожение которых будет иметь действительно серьезные последствия для оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, заметив, что Запад не против, если Украина будет бить по территории России. Но есть единственное неприятное условие – нельзя использовать западное оружие.

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Поэтому все упирается в наличие собственного вооружения. А также – в военную целесообразность.

Хорошо бы целить по нефтеперерабатывающим заводам

Как отметил Загородний, уже сейчас известно, что у россиян есть огромные проблемы с заменой оборудования на нефтеперерабатывающих заводах. Его производят на Западе. И даже Китай здесь никак не может помочь. Поэтому условный запуск 20 беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу будет очень полезен.

Россияне не могут прикрыть всю свою территорию разными зенитными ракетными комплексами. А уничтожение нескольких нефтеперерабатывающих заводов способно серьезно ударить по оккупантам. Тогда ведь у них будут проблемы с дизелем для армии.

Еще один отличный вариант – Новороссийский морской порт. По этому направлению Россия имеет значительное количество товарооборота. И уничтожение создаст большие проблемы для оккупантов.

Порты в Новороссийске – это 30-40% товарооборота. Уничтожение этих портов – огромный удар по экономике России. Это я могу сказать вам как экономист. А военные, уверен, хорошо знают, что там делать,

– объяснил Загородний.

Взрывы в России: коротко