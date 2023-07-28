"Хлопок" посетил Шахтерск Донецкой области: есть попадание в нефтебазу

28 июля 2023, 04:04
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Громко было в ночь на 28 июля в пока еше оккупированном Шахтерске в Донецкой области. Оккупанты традиционно заявляют о ракетном ударе.

На этот раз ни о какой успешной работе ПВО не говорится, как это обычно бывает. В оккупационной администрации Шахтерска признали, что было попадание в нефтебазу. 24 Канал.

"Хлопок" в Шахтерске: что известно

О взрывах в Шахтерске сообщили в сети примерно в 3 часа ночи. Впоследствии появилась информация, что было попадание в нефтебазу.

Оккупационная администрация Шахтерска подтвердила прилет. Также там рассказали, что в результате произошло возгорание нефтебазы. Об этом свидетельствуют и видео, которые публикуют в сети.

В Шахтерске прилет и пожар на нефтебазе: смотрите видео

Пока информации больше нет, в частности о масштабах пожара и "хлопка" в частности.

Как "хлопок" посетил Шахтерск: смотрите видео

Где находится Шахтерск

Это город в Горловском районе Донецкой области. Располагается оно на реке Ольховой.

Рядом с Шахтерском – в частности, Хрустальный (бывший Красный Луч), Чистяково (Торез) и Крестовка (Кировск). До Донецка – 57 километров, а до Горловки – почти 66 километров.

С апреля 2014 Шахтерск находится в составе так называемой "ДНР", где признается де-факто административным центром (но не частью) Шахтерского района.

Где находится Шахтерск: показываем на карте

Последние "хлопки" на оккупированных территориях

  • В ночь на 16 июля по меньшей мере 6 мощных взрывов прогремели во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Там ВСУ успешно ликвидировали вражеский завод и не менее 200 врагов.
  • В тот же период были и прилеты по оккупированным Олешкам в Херсонской области. Известно об ударе по расположению оккупантов.
  • Также громко было в Ясиноватой Донецкой области. Сообщалось о попадании во вражеский состав.
  • В последнее время "бавовнятко" очень сильно полюбило Крым. Здесь ежедневно что-то взрывается: от Крымского моста до аэродромов и складов.

Автор: Андрій Шляхтін