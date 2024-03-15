Пошло не по плану: Путин "обиделся" на Украину, которая якобы срывает ему выборы

15 марта российский диктатор созвал Совет безопасности. Путин обвинил Киев в попытке сорвать президентские выборы и принялся угрожать.

Сегодня, 15 марта, в России начались так называемые выборы президента. С самого утра в Белгороде не умолкали взрывы, а в Москве горела избирательная урна.

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У самого "пылает", а он продолжает угрозы

На фоне боев, которые продолжают идти в Курской и Белгородской области между войсками Кремля и российскими добровольцами, Путин решил сделать заявление.

Так, во время заседания Совета безопасности страны – агрессорки российский диктатор прокомментировал прорыв границы, а также "хлопок" в двух областях. Он традиционно обвинил Киев.

Путин заверил, что якобы Украина пытается сорвать президентские выборы, запугав гражданских россиян.

Также он начал петь дифирамбы российской "пе-ве-о". Мол, она перехватила 95 процентов всего, что летело на территорию его страны со стороны границы.

Кроме того, глава Кремля сказал, что Россию якобы пытались штурмовать на курском и белгородском направлениях более 2,5 тысяч "украинских диверсантов" и 35 танков. Впрочем, Путин отметил, что эта атака была отражена.

Также россиянин традиционно начал угрожать, что удары по территории России не останутся без ответа.

Как проходит первый день выборов в России: что известно

С самого утра в Белгороде была объявлена ракетная опасность. В городе раздавались взрывы. В небе был виден дым – это работала российская ПВО. Местные каналы сообщали о поврежденных автомобилях и частных домах.

Затем днем город будет неоднократно содрогаться от громких взрывов.

Следует заметить, что российские добровольцы неоднократно предупреждали власти Курской и Белгородской областей, что готовят удары по военным объектам и призывали эвакуировать людей. Однако те не отреагировали.

Сами повстанцы открыли гуманитарные коридоры. Они сообщили, что ими из Белгорода и Белгородской области эвакуировалось более 7 000 гражданских автомобилей, а также более 600 гражданских автомобилей покинули Курскую область.