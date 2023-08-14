"Это еще "пэвэо" или уже "горит камыш": Бердянск снова посетил мощный "хлопок"

Во временно оккупированном Бердянске снова неспокойно. Вечером 14 августа в городе прогремело несколько громких взрывов.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также свежий "хлопок" прокомментировал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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В Бердянске раздавались взрывы

В Бердянске вечером 14 августа было громко. Местные жители сообщали о более чем 10 взрывах. Звуки доносятся из-за пределов города.

Бердянск, привет. Кроме того, партнеры говорят об активной работе ПВО в Токмаке и Пологах. Вечер в Запорожье принял эстафету из Юрьевки,

– отметил Андрющенко.

Также о взрывах рассказал мэр Мелитополя.

"В пока оккупированном Бердянске и в окрестностях сегодня не тихий вечер. Захватчики не успевают угадывать – это еще "пэвэо" или уже "горит камыш", – написал Федоров.

Где находится Бердянск: смотрите на карте от Google maps

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"Хлопок" на оккупированных территориях: коротко