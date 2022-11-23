Массированный обстрел Киева: появилось видео с места вражеского удара, убившего 3 человека

Российские оккупанты 23 ноября в очередной раз атаковали Киев. В результате обстрелов, к сожалению, были погибшие и пострадавшие.

Целей достигли 10 вражеских ракет. Столица осталась без электроснабжения.

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Появилось видео с места вражеских обстрелов в Киеве

Верховная Рада обнародовала видео с места обстрела в Киеве. Туда приехала делегация министров по делам Европы стран-членов ЕС во главе с федеральным министром Австрии по вопросам ЕС и Конституции Каролине Эдтштадлер.

Напомним, что во время массированной атаки Россия направила на Киев 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21.

Несмотря на это, захватчики попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии.

Смотрите видео с места обстрела

Массированный обстрел Украины 23 ноября: коротко

Приблизительно в 12:20 сирены начали раздаваться в Донецкой области. Впоследствии воздушную тревогу объявили и в других областях.

Вскоре в Одесской области услышали первые взрывы. Это были звуки работы ПВО. Впоследствии появилась информация, что российские ракеты продолжили движение в Запорожье.

Около 14:08 взрывы прогремели в Киеве. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в области работает ПВО.

Также взрывы были слышны в Кременчугском районе Полтавщины. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что там тоже работала противовоздушная оборона.

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