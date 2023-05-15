ВСУ обрабатывают новое оружие с прицелом на Крым, – Черник о прилетах в Луганске
В Луганске утром 15 мая прозвучал "хлопок" в районе бывшего авиационного училища штурманов. Известно о 2 прилетах. Кроме того, распространяется информация о применении ракет Storm Shadow.
С начала войны Луганская область почти не терпела ударов. Однако в последнее время они "хлопок" звучит здесь довольно время. По словам военного эксперта Петра Черника, нарастает качество украинского стратегического вооружения. Он рассказал 24 Канала, что таким образом ВСУ апробируют имеющееся оружие с потенциальным прицелом на Крым.
Важно Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow
Уникальные ракеты
Черник уверен, что все происходит планово, взвешенно, равномерно, и противник должен быть уверен, что нет точки в оккупированной зоне, которую мы теперь не достигнем.
Ракеты Storm Shadow – уникальны в своем классе. Имеют достаточно неплохой боевой опыт на битвах Ближнего Востока. Они могут наносить поражение от 250 до 560 километров. Это как раз и оперативная глубина, которая поможет нам взять под огневой контроль практически весь Крымский полуостров.
– подчеркнул военный эксперт.
Он напомнил, что в Крыму расстояние в Севере на Юг – чуть более 250 километров, и с Востока на Запад – чуть больше 360 километров.
Петр Черник прокомментировал "хлопок" в Луганске: смотрите видео
Нащупали болевую точку
Черник отметил, что большие составы и командные пункты, которые оккупанты перевозят по железной дороге. Они имеют большое сосредоточение на оккупированных территориях.
Не так легко эшелон из 50 вагонов разгрузить прямо на передовой. Такой узел есть только в Дебальцево Донецкой области. До него от линии разграничения – 42 километра, и это очень удобный огневой рубеж для нашей ствольной артиллерии.
– подчеркнул собеседник.
В Луганской области расконцентрируется, по его словам, то, что большими эшелонами завозится из России, а затем грузовиками довозится до передового.
"Мы нащупали еще одну болевую точку. Наша логистически-огневая удавка на марше", - резюмировал Петр Черник.
Важно! Министерство обороны России заявило, что Украина якобы использовала для ударов по временно оккупированному Луганску британские ракеты большой дальности Storm Shadow.
Больше о "хлопке" в Луганске 15 мая
- Утром 15 мая временно оккупирован Луганск получил ракетный удар. "Хлопок" прозвучал на территории ВВАУШа (авиационное училище). Это месторасположение окупантов.
- Позже стало известно, что на территории бывшего авиаучилища штурмовиков находились россияне. Среди них много погибших – до морга доставили более 30 тел.
- Ранее, 13 мая, в Луганске также были слышны взрывы. В этот раз прилетело в военкомат.
- Накануне, 12 мая, удары потерпели луганское предприятие "Полипак", которое россияне использовали в качестве пункта своего базирования, а также нефтехранилища.