ВСУ обрабатывают новое оружие с прицелом на Крым, – Черник о прилетах в Луганске

В Луганске утром 15 мая прозвучал "хлопок" в районе бывшего авиационного училища штурманов. Известно о 2 прилетах. Кроме того, распространяется информация о применении ракет Storm Shadow.

С начала войны Луганская область почти не терпела ударов. Однако в последнее время они "хлопок" звучит здесь довольно время. По словам военного эксперта Петра Черника, нарастает качество украинского стратегического вооружения. Он рассказал 24 Канала, что таким образом ВСУ апробируют имеющееся оружие с потенциальным прицелом на Крым.

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Уникальные ракеты

Черник уверен, что все происходит планово, взвешенно, равномерно, и противник должен быть уверен, что нет точки в оккупированной зоне, которую мы теперь не достигнем.

Ракеты Storm Shadow – уникальны в своем классе. Имеют достаточно неплохой боевой опыт на битвах Ближнего Востока. Они могут наносить поражение от 250 до 560 километров. Это как раз и оперативная глубина, которая поможет нам взять под огневой контроль практически весь Крымский полуостров.

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что в Крыму расстояние в Севере на Юг – чуть более 250 километров, и с Востока на Запад – чуть больше 360 километров.

Петр Черник прокомментировал "хлопок" в Луганске: смотрите видео

Нащупали болевую точку

Черник отметил, что большие составы и командные пункты, которые оккупанты перевозят по железной дороге. Они имеют большое сосредоточение на оккупированных территориях.

Не так легко эшелон из 50 вагонов разгрузить прямо на передовой. Такой узел есть только в Дебальцево Донецкой области. До него от линии разграничения – 42 километра, и это очень удобный огневой рубеж для нашей ствольной артиллерии.

– подчеркнул собеседник.

В Луганской области расконцентрируется, по его словам, то, что большими эшелонами завозится из России, а затем грузовиками довозится до передового.

"Мы нащупали еще одну болевую точку. Наша логистически-огневая удавка на марше", - резюмировал Петр Черник.

Больше о "хлопке" в Луганске 15 мая

Утром 15 мая временно оккупирован Луганск получил ракетный удар. "Хлопок" прозвучал на территории ВВАУШа (авиационное училище). Это месторасположение окупантов.

Позже стало известно, что на территории бывшего авиаучилища штурмовиков находились россияне. Среди них много погибших – до морга доставили более 30 тел.

Ранее, 13 мая, в Луганске также были слышны взрывы. В этот раз прилетело в военкомат.

Накануне, 12 мая, удары потерпели луганское предприятие "Полипак", которое россияне использовали в качестве пункта своего базирования, а также нефтехранилища.

Министерство обороны России заявило, что Украина якобы использовала для ударов по временно оккупированному Луганску британские ракеты большой дальности Storm Shadow.