Вновь померещились БПЛА: в России заявили о "массированной атаке дронов"

30 декабря 2023, 06:48
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Ночь на 30 декабря была неспокойной для нескольких областей страны-агрессора. Оккупанты заявили о якобы "массированной атаке БПЛА"

Пропагандисты традиционно распространили заявления вражеского минобороны, что якобы отработала "ПеВеО". Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

Кстати говоря Белгород передал эстафету Брянску: местным не спится из-за взрывов

Что известно о взрывах в России

Оккупанты заявили об атаке на 5 областей. В частности, Московскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую.

Российские захватчики заявили о якобы сбитии "32 беспилотников".

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В Белгороде и Брянске жаловались на "хлопки"

  • Вечером 29 декабря россияне жаловались в сети, что в Белгороде происходит "жесть". Мол, над областью очень громко. Вскоре в телеграм-каналах распространили видео мощных взрывов.
  • Далее Белгород передал эстафету Брянску. Там тоже слышали ну очень громкие "хлопки". Сами россияне оперативно снимали происходящее.
  • А пока граждане страны-агрессора распространяли видео мощных взрывов в сети, российские чиновники заявляли о якобы "сбитии БПЛА".

Автор: Юлія Муріна