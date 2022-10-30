Россия существенно проигрывает, перед ней теперь дилемма: чем для Москвы обернутся взрывы в Севастополе
Кремль заявил, что якобы беспилотники, атаковавшие Севастопольскую бухту, были завезены через "зерновой коридор" и вышел из соглашения по экспорту зерна. На самом деле Россия изначально выстраивала подобный сценарий.
Так, у россиян еще при подписании зернового соглашения раздавался тезис, чтобы Украина не завозила оружие "зерновым коридором". Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.
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Россия проигрывает, поэтому шантажирует мир зерновым соглашением
По его мнению, расторжение Россией зернового соглашения вполне ожидаемо. Для власти Кремля – это "козырь", который они достают сегодня, чтобы давить на остальной мир и заставить наше государство сдаться.
Клочок отметил, что именно проведение такой успешной операции, как уничтожение флота противника в его тылу, стало причиной того, что страна-агрессорка занервничала.
Россия стоит перед дилеммой – либо она полностью теряет мир флот в Черноморском регионе, а она уже на этом этапе, либо ей нужно его выводить в Новороссийск.
– сообщил политический эксперт.
Для россиян это важный политический и военный вопрос. Они существенно проигрывают в войне с нашим государством, поэтому выход из зерновой сделки – это очередной шантаж Кремля.
Клочок объяснил, какая дилемма стоит перед Россией: смотрите видео
Взрывы в Севастополе: что известно
- Утром 29 октября в Севастополе в оккупированном Крыму сообщили о звуках взрывов. Они прозвучали в месте базирования русских военных кораблей. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что причиной повреждения кораблей может быть неудачный запуск ракет С-300.
- В то же время, по мнению военного эксперта Романа Свитана, маловероятно, что взрывы в Севастополе могли быть провокацией самой России. Ведь потеря хотя бы одного корабля сильно бьет по Черноморскому флоту.
- Страна-агрессор подтвердила повреждение корабля "Иван Голубец" и "констатировала", что во всем виноваты британцы. С соответствующим обвинением выступил представитель российского минобороны Игорь Конашенков.
- Однако по подсчетам группы волонтеров GeoConfirmed, в результате взрывов в Крыму пострадали по меньшей мере три судна Черноморского флота России. И среди них "Адмирал Макаров", ставший новым флагманом флота, после того, как "Москвой" произошла неприятность.
- Кроме того, в Кремле решили приостановить на неопределенный срок участие в соглашении с Украиной по экспорту зерна. Именно взрывы в Севастополе россияне назвали причиной такого решения, хотя ответные угрозы звучали и раньше.