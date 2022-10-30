Россия существенно проигрывает, перед ней теперь дилемма: чем для Москвы обернутся взрывы в Севастополе

Кремль заявил, что якобы беспилотники, атаковавшие Севастопольскую бухту, были завезены через "зерновой коридор" и вышел из соглашения по экспорту зерна. На самом деле Россия изначально выстраивала подобный сценарий.

Так, у россиян еще при подписании зернового соглашения раздавался тезис, чтобы Украина не завозила оружие "зерновым коридором". Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Россия проигрывает, поэтому шантажирует мир зерновым соглашением

По его мнению, расторжение Россией зернового соглашения вполне ожидаемо. Для власти Кремля – это "козырь", который они достают сегодня, чтобы давить на остальной мир и заставить наше государство сдаться.

Клочок отметил, что именно проведение такой успешной операции, как уничтожение флота противника в его тылу, стало причиной того, что страна-агрессорка занервничала.

Россия стоит перед дилеммой – либо она полностью теряет мир флот в Черноморском регионе, а она уже на этом этапе, либо ей нужно его выводить в Новороссийск.

– сообщил политический эксперт.

Для россиян это важный политический и военный вопрос. Они существенно проигрывают в войне с нашим государством, поэтому выход из зерновой сделки – это очередной шантаж Кремля.

Клочок объяснил, какая дилемма стоит перед Россией: смотрите видео

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