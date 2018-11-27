WTA представила яркий ролик о пути Свитолиной к победе на Итоговом турнире

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила яркий ролик о победе четвертой ракетки мира Элині Свитолиной на Итоговом турнире в Сингапуре.

Читайте также: Элина Свитолина: что нужно знать о самой титулованной теннисистке в истории Украины

За все соревнования украинка не проиграла ни одного матча. В групповом раунде Свитолина победила Каролин Возняцки из Дании, а также двух чешек Кароліну Плишкову и Петру Квитову. В полуфинале же Элина выбила из борьбы Кики Бертенс из Нидерландов и оказалась сильнее американки Слоун Стивенс в решающем поединке.

Напомним, что за победу в турнире Свитолина получила 2,36 миллиона долларов. Кроме того, она получила 1500 зачетных очков. Стоит отметить, что это самая большая сумма призовіх, которые украинка выиграла в этом сезоне.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24