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      Как простуда связана с плохой погодой: объяснение врача

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      Застуда не виникає через погану погоду
      Застуда не виникає через погану погоду / argonafplia.gr

      Більшість людей думають, що застуда виникає через погану погоду – дощі, холод, сніг, сирість. Та, насправді, це не зовсім так.

      Врач-иммунолог Вера Гаевская опровергла этот миф – любую острую респираторную вирусную инфекцию вызывают только вирусы, передает Тhe village.

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      Заболеем мы или нет, зависит лишь от того, как у нас работает противовирусный иммунитет. Если организм недостаточно защищен, то риск заболеть есть при любой погоде и любых обстоятельствах,
      – отметила она.

      Пик заболеваемости ОРВИ и простуды приходится на зимний период, ведь есть условия для размножения и распространения вирусов – высокая влажность. Поэтому концентрация вирусов на квадратный метр очень высока.

      Врач-иммунолог Марина Трофимова добавляет, что простуда не является диагнозом, как ОРВИ (высокая температура и выраженные симптомы). Простуда – это состояние организма и может возникать просто из-за воздействия холода на организм – срабатывают адаптационные механизмы.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе ​Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Медицина Лечение
      Источник: 24 Канал
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