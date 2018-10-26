Більшість людей думають, що застуда виникає через погану погоду – дощі, холод, сніг, сирість. Та, насправді, це не зовсім так.

Врач-иммунолог Вера Гаевская опровергла этот миф – любую острую респираторную вирусную инфекцию вызывают только вирусы, передает Тhe village.

Читайте также: Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

Заболеем мы или нет, зависит лишь от того, как у нас работает противовирусный иммунитет. Если организм недостаточно защищен, то риск заболеть есть при любой погоде и любых обстоятельствах,

– отметила она.

Пик заболеваемости ОРВИ и простуды приходится на зимний период, ведь есть условия для размножения и распространения вирусов – высокая влажность. Поэтому концентрация вирусов на квадратный метр очень высока.

Врач-иммунолог Марина Трофимова добавляет, что простуда не является диагнозом, как ОРВИ (высокая температура и выраженные симптомы). Простуда – это состояние организма и может возникать просто из-за воздействия холода на организм – срабатывают адаптационные механизмы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе ​Здоровье.