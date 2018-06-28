Япония – Польша: видео голов и моментов матча
Голы в матче сборных Японии и Польши зрители увидели уже во втором тайме. Первой отличилась сборная Польши.
Поляки в этом матче уже играли "на престиж", ведь потеряли возможность выйти в плей-офф. Однако именно они первыми забили. После подачи со штрафного ногой мяч в сетку ворот переправил Беднарек.
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Видео моментов матча Япония – Польша
Источник: 24 Канал
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