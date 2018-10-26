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      За 1 доллар: Стивен Кинг продал права на экранизацию рассказа студентам

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      Стивен Кинг
      Стивен Кинг / GettyImages

      Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своего повествования двум студентам режиссуры всего за 1 доллар.

      Стивен Кинг сделал такой щедрый подарок студентам в рамках программы "Долларовые дети". Так, на его сайте студенты-режиссеры могут получить права на адаптацию не купленных кинокомпаниями текстов. Об этом пишет издание Mashable.

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      Киноакадемия Blaenau Gwent Film подписала контракт на адаптацию рассказа "Стационарный велосипед", над чем теперь работают двое студентов – 16-летний Алфи Эванс и 14-летний Серис Клифф

      Мы знали, что Стивен Кинг поддерживает учебные заведения. Мы наткнулись на этот сайт, где он публикует много своих рассказов для адаптации, некоммерческих,
      – поделился преподаватель киноакадемии Кевин Филлипс.

      Когда киноадаптация будет готова, около 30 учеников начнут работать над созданием фильма по этому сценарию. Прогнозируется, что лента будет готова весной следующего года.

      Главное условие автора произведения Стивена Кинга – ознакомление с экранизацией.

      "Они настаивают на том, чтобы мы отправили ему копию. Это было частью контракта: Стивен всегда любит видеть работу, пришлите ему DVD, когда все будет готово", – добавил Филлипс.

      Теги: LifeStyle Кино Литература
      Источник: 24 канал
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