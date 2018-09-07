За коньяком во Францию: Украина откажется от названия "коньяк"

Производители этого напитка в Украине заявили, что готовы отказаться от употребления названия "коньяк", как это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина должна отказаться от употребления названия "коньяк" до 2026 года. Дело в том, что в Европейском Союзе право на использование этого наименования зарезервировано за Францией.

Мы, безусловно, готовы выполнить все требования, которые предусмотрены в рамках Соглашения об ассоциации. Даже несмотря на то, что допускаем, что для нас это чревато возможным падением прибыли. Понимая, что интересы страны важнее интересов бизнеса, мы будем готовы принять новое название для коньяка, когда закончится срок переходного периода,

– заявил директор Одесского коньячного завода Эдуард Городецкий.

Представители компаний, изготавливающих коньяк в Украине, сообщили, что уже начали работу над созданием и введением в обращение нового названия для этого алкогольного напитка. В процессе также участвует проект ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине".

Откуда происходит "настоящий" коньяк?

Наименование "коньяк" происходит от названия одноименного города во Франции. В стране действует специальный закон, который ограничивает территорию, на которой производители могут называть свою продукцию коньяком, регионом Шаранта.



В СССР коньяком называли любой бренди, технология производства которого была похожа на таковую при производстве настоящего коньяка. Отказ от употребления наименования "коньяк" является одним из обязательств, которое взяла на себя Украина в рамках подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.