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За последние 30 лет поп-музыка стала более печальной: исследование

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Passenger
Passenger / Фото из открытых источников

Ученые из Калифорнийского университета исследовали, что в течение последних 30 лет поп-музыка стала значительно более печальной.

Исследователи проанализировали 500 тысяч песен, которые выходили в Великобритании в период с 1985 по 2015 год и сгруппировали их в соответствии с их настроению, пишет NME.

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Sam Smith

Один из авторов научной работы Наталья Комарова говорит, что в песнях снизился уровень счастья и яркости, а уровень грусти – наоборот, вырос. Также было выявлено, что популярные песни стали более танцевальными и адаптированными для вечеринок.

"Несмотря на то, что текст песен становится более грустным, люди, похоже, не хотят об этом думать, а хотят танцевать", – отмечает Комарова.

Исследователи также обнаружили, что вопреки появлению большого количества грустных песен, эти композиции не становятся более популярными, чем песни со счастливым содержанием.

"Хотя с каждым годом выходит все больше грустных песен, публика слушает радостные, счастливые песни", – говорят авторы исследования.

Среди грустных песен, которые звучат в последнее время, в исследовании перечисленные треки "Stay With Me" Сэма Смита, "Whispers" музыканта Passenger и "Unmissable" группы Gorgon City.

Смотрите видео клипа Sam Smith на песню "Stay With Me":

Как пример счастливых песен были приведены треки "Glory Days" Брюса Спрингстина и "Freedom" группы Wham.

Смотрите видео клипа Брюса Спрингстина на песню "Glory Days":

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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