За сколько "Динамо" купило форварда Супрягу

Киевское "Динамо" официально сообщило, что купило игрока юношеской сборной Украины Владислава Супрягу. Контракт нападающего с киевским клубом рассчитан на 5 лет.

Однако в "Динамо" не называют сумму, за которую они подписали 18-летнего игрока. Однако по данным Tribuna.com, киевляне заплатили за футболиста 6 миллионов евро. Кроме того, в случае последующей продажи Супряги, СК "Днепр-1" получит 50% от суммы трансфера.

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Также Днепровский клуб может получить бонусы за удачное выступление Супряги за "Динамо".

Стоит добавить, что по данным СМИ, украинцем интересовались и зарубежные клубы, в том числе голландский "Аякс", немецкий "СБ Лейпциг" и английский "Манчестер Сити", где уже выступает еще один украинец Александр Зинченко. Последний, кстати, отказался покидать команду, несмотря на то, что клуб договорился о его трансфере за 16 миллионов фунтов.

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