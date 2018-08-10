18:34
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

За сколько "Динамо" купило форварда Супрягу

116 Читати новину українською
Владислав Супряга стал игроком "Динамо"
Владислав Супряга стал игроком "Динамо"

Киевское "Динамо" официально сообщило, что купило игрока юношеской сборной Украины Владислава Супрягу. Контракт нападающего с киевским клубом рассчитан на 5 лет.

Однако в "Динамо" не называют сумму, за которую они подписали 18-летнего игрока. Однако по данным Tribuna.com, киевляне заплатили за футболиста 6 миллионов евро. Кроме того, в случае последующей продажи Супряги, СК "Днепр-1" получит 50% от суммы трансфера.

Читайте также: Украинец Малиновский снова забил гол в матче Лиги Европы: видео

Также Днепровский клуб может получить бонусы за удачное выступление Супряги за "Динамо".

Стоит добавить, что по данным СМИ, украинцем интересовались и зарубежные клубы, в том числе голландский "Аякс", немецкий "СБ Лейпциг" и английский "Манчестер Сити", где уже выступает еще один украинец Александр Зинченко. Последний, кстати, отказался покидать команду, несмотря на то, что клуб договорился о его трансфере за 16 миллионов фунтов.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Очередные награды от НОК получили украинские биатлонисты
 27 апреля 2011 , 17:09
Кайроли выиграл 4 гонки из 6-ти в новом сезоне мотокросса
 2 апреля 2013 , 14:55
Грачев: Адриано можно взять в сборную, если он будет выкладываться как Эдмар
 22 мая 2014 , 16:54
Фоменко: Во Львове есть какой-то непонятный магнетизм
 12 декабря 2015 , 09:31
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук