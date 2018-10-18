За скрытую съемку – смерть: Дмитрий Комаров рассказал об опасной встрече с наркобароном

Украинский телеведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров продолжает съемки своего проекта, в котором показывает зрителям интересные и опасные места разных стран.

О новой чрезвычайной и экстремальной для жизни истории Дмитрий рассказал на своей странице в Instagram.

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Так, накануне телеведущий опубликовал селфи с обычным мороженым в рожке. В комментариях он спросил у поклонников, на что он ждет. Более 3 тысяч пользователей начали выдвигать свои оригинальные идеи: карнавал, самолет, встреча с интересным участником программы и многие другие версии.

Впоследствии Дмитрий Комаров ответил, где он находился последние три дня и в каких условиях. Заметим, что реальность снимка с мороженым далека от ярких карнавалов. На самом деле на фото телеведущий ждет встречи с наркобароном.

Я уже знаком с ним (с наркобароном – 24 канал) лично, поэтому имею право здесь сидеть и есть мороженое. Шеф дал команду нас не трогать. Если прийти без авторизации, то результат будет другой,

– рассказал он.

Три дня съемочная группа проекта "Мир наизнанку" ждала интервью с главарем наркобизнеса. Фото с мороженым стало единственным, которое сделал Дмитрий. Сразу же он его опубликовал в социальные сети.

"Снимать до прихода №1 нам запретили. За нарушение – смерть. Украдкой снять на телефон – худшая идея, так как на выезде иногда просят показать галерею. За скрытую съемку – смерть", – пояснил Комаров.

Единственное фото, которое сделал Дмитрий Комаров в логове наркобаронов в Бразилии – с мороженым

Также Дмитрий описал людей, которые проживали в бразильском логове наркобаронов.

"Вот детки играют в футбол и едят мороженое, в парикмахерской прихорашиваются девушки, а рядом десятки ребят с оружием. В шлепанцах и шортах, у каждого второго огромные часы под золото, многие из толстенными цепями, а-ля золотыми. Так здесь модно. Этим ребятам в среднем 15-35 лет – дольше прожить получается не у многих. Обычно их убивают, потому что их работа – наркобизнес", – отметил телеведущий.