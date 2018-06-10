"За тысячи лет": НВО анонсировал съемки приквела к "Игре престолов"

Американский телеканал HBO объявил о заказе съемок пилотной серии приквела к "Игре престолов". Авторы популярного сериала намерены показать историю, как жили предки главных героев саги.

Об этом сообщает ВВС.

Сюжет нового сериала – история, что происходит за тысячи лет до событий в оригинальном сериале "Игра престолов". Известно, что сценарий к приквелу создал писатель Джордж Мартин. Помогла литератору в этом известная сценаристка Джейн Голдмен.

По словам авторов проекта, приквел будет рассказывать, "как мир скатился с Эры героев своих самых темных времен", поэтому ни один из звезд "Игры престолов" не будет принимать участия в съемках.

От ужасных тайн истории Вестероса до настоящего происхождения Белых ходоков, секретов Востока и легендарных Старков,

– говорится в анонсе НПО.

Сейчас продюсеры "Игры престолов" заверили, что ни одно видео приквелу не получится до завершения последнего сезона саги. Представители канала не разглашают названия нового проекта, который, как утверждают эксперты, может получить немалую популярность в мире.

Напомним, что последний восьмой сезон "Игры престолов", по предварительной информации СМИ, выйдет в 2019 году. Осенью 2017 года начались съемки финального сезона, в Северной Ирландии уже отсняли несколько ключевых сцен.

Чем известный сериал "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.