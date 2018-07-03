Зачем "ангел" Victoria's Secret бреет лицо бритвой: лайфхак по уходу за собой
Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер имеет множество поклонников, которые очарованы красотой 25-летней девушки.
Жозефин поделилась своими советами по уходу за собой в видео для Harper's Bazaar.
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Интересно, что главным секретом является бритье лица 1-2 раза в неделю.
По ее словам, бритье заменяет ей пилинг и делает кожу гладкой и ровной. Кроме того, модель отмечает, что косметика после этого ложится гораздо лучше.
Смотрите видео, как Жозефин Скривер рассказывает про свой уход:
Источник: 24 Канал
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