Орехи являются важной составляющей правильного рациона. В этих продуктах содержится большое количество полезных веществ.

Диетолог-нутрициолог Дмитрий Колесниченко, руководитель ОО "Современная Территория Здоровье" в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал, чем полезны орехи и зачем их замачивать.

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Орехи имеют в своем составе белок, полезные жиры и клетчатку. Немаловажное значение имеют именно полезные жиры, потому что в современном мире большинство людей злоупотребляют рафинированными жирами, а также заменителями природных жиров (маргарин, спред).



Зачем замачивать орехи перед употреблением

Белок орехов также помогает организму человека насытиться. Поэтому орехи могут использоваться в виде перекусов, а также прилагаться к различным блюдам.

Диетолог советует ограничить разовую порцию орехов до 250-350 граммов.

Чем полезно замачивание орехов

В орехах содержится фитиновая кислота, которая защищает растения от диких животных, таким образом, дает возможность вырасти до полной зрелости. Замачивание орехов помогает избавиться от фитиновой кислоты.

Дмитрий Колесниченко отмечает, что замачивания орехов и бобовых активизирует в них процессы роста. Таким образом даже меняется кислотно-щелочной баланс в сторону щелочного. Поэтому их влияние на организм человека улучшается.

При этом жареные орехи имеют обратный эффект, поскольку во время термической обработки масла, входящие в состав окисляются, таким образом даже орехи больше "закисляет" организм человека. Также термически обработанные растительные масла приносят в организм большое количество свободных радикалов.



Жареные орехи "закисляют" организм человека

На сколько нужно замачивать орехи:

Грецкие и лесные орехи – 8:00;

Миндаль – 12:00;

Пекан – 8:00;

Орехи макадамии – 4:00;

Кедровые орехи – 8:00;

Фундук – 8:00;

Кешью – 6:00;

Кому следует ограничить употребление орехов?

Поскольку орехи имеют в составе большое количество жиров и клетчатки, то употребление этих продуктов нужно ограничить:

людям с расстройством желудочно-кишечного тракта людям, которые имеют камни в желчном; людям с запорами.

И предварительно нужно посоветоваться с врачом.



Кому следует ограничить употребление орехов

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