В Москве двух водителей задержали из-за "не такого" флага России: основание оказалось абсурдным
Московские правоохранители решили бороться с экстремизмом странным способом. Им не понравился российский триколор на автомобильных номерах, из-за чего они забрали с собой двух незнакомых между собой женщин.
Сотрудники полиции увидели в российских флагах на машинах намеки на экстремистскую пропаганду. Об этом пишут вражеские медиа, передает 24 Канал.
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Что не понравилось полиции
В Москве и области 23 мая произошли два схожих случая. В столице страны-агрессора полиция остановила автомобиль 37-летней женщины из-за того, что на ее номерах выцвел триколор. Он превратился в бело-сине-белый флаг.
Эта ситуация повторилась в Зеленограде. Там 65-летнюю женщину также задержали из-за отсутствия красного цвета на номерах машины. Женщина-водитель пыталась объяснить свою невиновность. Она предположила, что триколор мог выцвести из-за солнечных лучей.
Какое наказание грозит женщинам
Правоохранителей московской области не устроили никакие объяснения. Они забрали женщин в отделения и составили протокол за пропаганду экстремистской символики.
Более того, 37-летнюю москвичку российская полиция посадила в спецприемник. Там она будет находиться до начала судебных заседаний. По местному законодательству обеим женщинам грозит тюрьма или штраф.
Задержанная москвичка / Фото из соцсетей
Что происходит в Москве в последнее время
- В российской столице недавно появилось знамя легиона "Свобода России". Партизаны также начали рисовать на стенах лозунги, которые очень не понравятся местным властям.
- Мэр Сергей Собянин объявил в нескольких московских районах карантин. Официальной причиной стал якобы птичий грипп и чайки, найденные на Борисовских прудах.
- А еще в Москве бывает тревожно. Недавно найденный в центре города дрон с камерой спровоцировал панику среди оккупантов.