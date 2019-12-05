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      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Загорелась электропроводка: в Кривом Роге эвакуировали 800 учеников после задымления в лицее

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      В криворожском лицее произошло задымление / dsns.gov.ua

      В Долгинцевском районе Кривого Рога в четверг из-за короткого замыкания в щитовой произошло сильное задымление. Более 800 учащихся и 70 человек персонала лицея эвакуировали.

      Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресслужбу ГСЧС в Кривом Роге.

      Актуально: Пожар в Одессе на Троицкой: рассматривают 2 причины возгорания

      По предварительной информации, в коридоре на третьем этаже лицея загорелась электропроводка в щитовой.

      На место происшествия выезжали три бригады спасателей, а также несколько бригад медиков. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать.

      В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. Здание лицея сейчас обесточено, электроснабжение восстанавливают.

      Отметим, что вчера пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул около 10:00. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили. Огонь унес жизнь 17-летней студентки, еще 26 человек пострадали, а 14 до сих пор остаются пропавшими без вести.

      Сейчас полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.

      Пожар в колледже Одессы: погибла 17-летняя студентка
      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Кривого Рога
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