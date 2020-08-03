Террорист Сухроб Каримов, который угрожал взорвать "Универсал банк" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, не требовал денег. Он сразу по приходу в банк попросил вызвать полицию и журналистов. При этом сообщил: у него в сумке оружие и взрывчатка

Зашел Каримов в помещение банка примерно в 12:00. Об этом журналистам рассказала его заложница, сотрудница банка Наталья. Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале Klymenko Time.

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Женщина выглядела спокойной и отшучивалась на некоторые вопросы. Она отметила, что ее работа очень стрессовая и добавила: смогла сразу найти подход к Каримова.

Он около 12 часов пришел, сказал, что надо вызвать полицию, потому что у него бомба. Оружие не показывал, я вообще сначала подумала, что это шутка,

– подчеркнула она.

В то же время, заложница добавила: террорист просил вызвать полицию и журналистов, а про деньги не говорил ничего. Информация о том, что Каримов якобы требовал 40 тысяч гривен – неправда.

Заложница Наталья Чучупак – начальница отделения "Универсал банка" / Скриншот из видео "Бабеля"

"Сначала он был более агрессивным, но мы с ним общались, говорили о погоде, звездах, животных", – добавила заложница, которая представилась Натальей.

Она заметила, что все делала согласно инструкции, а также уточнила, что отдельной охраны в банке нет, а есть только охрана бизнес-центра. Впрочем, вызвать ее не было возможности.

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