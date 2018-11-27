Захват украинских кораблей Россией: к пленным применяли незаконное давление

Специальное совещание для координации усилий по оказанию помощи украинским морякам, которые захвачены Россией в плен, состоялось во вторник в Киеве. Среди захваченных четверо имеют ранения, один – в тяжелом состоянии.

Такую информацию обнародовала первый вице-спикер Верховной Рады , представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Захват украинских кораблей Россией: журналист дополнил список пленных моряков

Она подчеркнула, что сейчас важно установить место удержания всех и состояние их здоровья, бороться за допуск врачей и адвокатов и, конечно, за освобождение.

Мы считаем ребят военнопленными, захваченными российскими сомалийскими пиратами в нейтральных водах. Мы видим подлость Кремля, который не предоставлял информацию, в т. ч. через офис омбудсмена, состояние здоровья и содержание ребят (по нашей информации 4 из захваченных имеют ранения, 1 из них в тяжелом состоянии), оккупанты не допускают адвокатов. И судя по провокационному видео, запущенного в сеть, где ребят заставляют что-то читать с листа, к ним применяли незаконные методы давления",

– написала Геращенко.

Вместе с тем, как заявил в эфире Радио Свобода пресс-секретарь Генарального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, раненые из числа украинских моряков находятся на территории воинских частей, а не в гражданских больницах.

"Речь идет о том, что наши моряки находятся на территории военных частей и находятся на лечении в медицинских частях при воинских частях – то есть фактически в санитарных частях", – рассказал он.

Селезнев также высказал мнение, что такие медицинские части, "не оборудованы соответствующим оборудованием для того, чтобы проводить в том числе и реанимационные мероприятия".

Напомним, по версии украинской стороны, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабли ВМС захватила 23 украинских моряка. Известны имена 18 из них. Также в РФ убеждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.



Правда, во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из захваченных украинских моряков находится в критическом состоянии. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко добавил, что всего было трое раненых, и они находятся в больнице. Относительно остальных украинских моряков, то, по его словам, их судьба пока неизвестна и связи с ними нет.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях вроде развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.