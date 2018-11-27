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      Захоплення українських кораблів Росією: до полонених застосовували незаконний тиск

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      Захоплення українських кораблів Росією
      Захоплення українських кораблів Росією / Прес-служба Міноборони

      Спеціальна нарада для координації зусиль з надання допомоги українським морякам, які захоплені Росією у полон, відбулася у вівторок в Києві. Серед захоплених четверо мають поранення, один – у важкому стані.

      Таку інформацію оприлюднила перший віце-спікер Верховної Ради , представник президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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      Вона наголосила, що зараз важливо встановити місце утримання всіх і стан їх здоров‘я, боротися за допуск лікарів і адвокатів та, звичайно, за звільнення.

      Ми вважаємо хлопців військовополоненими, захопленими російськими сомалійськими піратами в нейтральних водах. Ми бачимо підлість Кремля, який не надавав інформацію, в т ч через офіс омбудсмена, про стан здоров‘я і утримання хлопців (за нашої інформацію 4 із захоплених мають поранення, 1 з них в важкому стані), окупанти не до всіх допускають адвокатів. І судячи з провокаційного відео, запущеного в мережу, де хлопців примушують щось читати з листка, до них застосовували незаконні методи тиску",
      – написала Геращенко.

      Разом з тим, як заявив в ефірі Радіо Свобода речник Генарального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов, поранені з числа українських моряків перебувають на території військових частин, а не у цивільних лікарнях.

      "Йдеться про те, що наші моряки знаходяться на території військових частин і перебувають на лікуванні в медичних частинах при військових частинах – тобто фактично в санітарних частинах", – розповів він.

      Селезньов також висловив думку, що такі медичні частини, "не обладнанні відповідним устаткуванням для того, щоб проводити в тому числі і реанімаційні заходи".

      Нагадаємо, за версією української сторони, Росія після зухвалої атака в Азовському морі на кораблі ВМС Росія захопила 23 українських моряка. Наразі відомо імена 18 з них. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.

      Щоправда, під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини політики Україна – Росія Ірина Геращенко
      Джерело: 24 канал
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