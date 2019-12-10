Захват Укрпочты в Харькове: суд разрешил обвиняемому выйти под залог

Киевский районный суд Харькова смягчил меру пресечения Владимиру Безуху. Мужчине, который в декабре 2017 года захватил отделение "Укрпочты" в Харькове вместе с заложниками, позволили выйти из СИЗО при условии внесения залога.

Суд изменил меру пресечения, пишет УНН.

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В соответствии с постановлением Безуха будут держать под стражей до 30 января 2020 года. Кроме того, суд определил сумму залога в размере 192 тысяч 100 гривен.

Что известно о захвате "Укрпочты" в Харькове

В конце декабря 2017 года в одном из отделений Укрпочты забаррикадировался злоумышленник и взял в плен 9 человек. В результате переговоров с психологами и правоохранителями мужчина освободил 2 детей и 3 женщин. Остальные более 5 часов были заложниками. Когда правоохранители уже готовились к штурму, пленники взяли дело в свои руки и напали на обидчика.

Нападавшим оказался 40-летний местный житель с неординарной жизненной историей. Мужчина пробовал свои силы и на "Битве экстрасенсов", а также баллотировался в мэры в 2006 году. Сейчас Владимир Безух находится в СИЗО.

Суд неоднократно продлевал его пребывание под стражей.