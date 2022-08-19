Газовый хаб в ЕС, – политолог объяснил, почему Германия хочет восстановить "Северный поток-2"

В правящей коалиции Германии заявили о необходимости запустить "Северный поток-2". К таким заявлениям может быть причастна россия, желающая "прощупать" настроения немецкого общества.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его мнению, осенью следует ожидать новых заявлений по поводу необходимости запуска газопровода, сертификацию которого остановили из-за войны россии в Украине.

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Антонюк отметил, что до начала российского вторжения в Украину Германия делала большие ставки на "Северный поток-2".

Это многомиллиардный проект. Он создавал определенные экономические позиции для Германии, видевшей себя своеобразным газовым хабом в Европейском Союзе,

– сказал политолог.

Российское лобби в действии

Политолог считает, что заявления о необходимости запуска "Северного потока-2" – результат действий российского лобби в Германии.

"Оно присутствует в демократических странах, особенно в Германии, которая имеет мощную экономическую коллаборацию с россией. Возможно, это косвенная коммуникация. Просьбы могут доноситься через политиков или даже через бизнес", – отметил он.

По мнению Антонюка, таким образом, кремль пытался проверить, как эту идею воспримут в Германии.

Это такое своеобразное прощупывание, насколько предложение открыть "Северный поток-2" актуально в обществе, а также на политическом уровне. Такой пробный шаг,

– объяснил Антонюк.

Возможен ли запуск "Северного потока-2"

Политолог подчеркнул, что, несмотря на все бредни кремля, сейчас запустить газопровод невозможно по 2 причинам.

Ряд государств уже признали россию страной-спонсором терроризма. Этот процесс продолжается и дальше. На фоне этого москва не сможет получить такой успех, как запуск "Северного потока-2".

Совершенно нелогично идти на уступки кремля и открывать газопровод и в то же время говорить о санкциях против российской федерации.

Антонюк убежден, что позиция Германии по вопросу "Северного потока-2" останется неизменной: Берлин не одобрит такую идею.

"российская федерация стала слишком токсичной", – добавил он.

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